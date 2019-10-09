港股25800點爭持　銀行股有沽壓

港股早段挫逾200點後有承接，恒生指數跌幅收窄至約100點，於25,800點水平爭持。國企指數偏軟，主板成交240億港元。

摩根士丹利唱淡香港銀行股，恒生銀行跌2.8%，是表現最差藍籌；盤中曾挫3.5%，低見159.3元。中銀香港跌1.5%；東亞銀行跌3.3%；大新銀行跌3%。至於滙豐控股及渣打集團則跌0.6%及1.9%。

內房股有買盤，融創中國及龍湖集團升2.6%及2%，是表現最佳兩隻國指成分股；萬科及華潤置地升1%；中國海外及碧桂園升0.6%。

【09:20】滙豐領跌 地產股續捱沽

中美重啟貿易談判前夕，雙方關係轉趨緊張。港股開市跟隨外圍下跌，恒生指數低開156點或0.6%，報25,736點；國企指數低開39點或0.39%，報10,161點。

摩根士丹利將滙豐控股目標價大削至51港元，滙控開市跌1.3%，報57.7港元，拖低恒指33點。昨日反彈的香港交易所回吐1.2%，報228.4元。

其他重磅股窄幅上落，騰訊及建設銀行跌0.7%；中國移動跌0.2%；友邦保險偏軟；中國平安逆市升0.1%。

地產股沽壓持續，信和置業跌2.4%，是表現最差藍籌；九龍倉置業及新世界發展跌1.9%及1.5%；新鴻基地產、長實及恒基地產跌0.8%至0.9%。

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