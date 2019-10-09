全球經貿戰：世銀指全球價值鏈增長停滯　損失或達10萬億

世界銀行發表報告指出，全球價值鏈(GVCs)在20世紀90年代增長速度很快，但在2008年全球金融危機之後出現停滯，主要由於經濟增長總體放緩，特別是投資方面。此外，貿易改革步伐放緩，甚至出現倒退。而最具活力的地區和行業的生產分散化已經成熟。中國的國內生產正在增加。

報告提及，中國和美國之間的貿易衝突，正導致保護主義和政策的不確定性，並開始擾亂全球價值鏈。如果貿易衝突惡化，導致投資者信心下滑，全球經濟增長和貧困所受的影響可能非常巨大，或超過3,000萬人可能會被迫陷入貧困(每日收入水平低於5.5美元)，全球收入的下降可能高達1.4萬億美元(約10.98萬億港元)。不過，即使保持現狀，引發衝突的貿易做法也可能造成不利影響。

至於近期的保護主義的抬頭，也對全球價值鏈的演變產生影響。保護主義可能會促使現有的全球價值鏈回流到本國或轉移到新地點。除非恢復政策的可預測性，否則全球價值鏈的擴張可能會停滯不前。當未來的市場准入具有不確定性時，企業就會有動機推遲投資計劃，直到不確定性消除。

此外，參與全球價值鏈產生的效益也未能在國家之間以及國內均衡分配。環境成本不斷上升，主要原因是中間產品運輸距離變長導致二氧化碳排放增加。

報告發現，儘管存在上述挑戰，全球價值鏈仍能繼續成為推動可持續增長的力量，前提是發展中國家要採取深化政策改革，而發達經濟體要實行開放的、可預測的政策。

全球價值鏈是指企業將生產過程分割，並分布在不同國家；企業專注於特定環節，不生產整個產品。例如企業在國家A將原材料或服務生產要素出口至國家B的企業，再將零部件半製成品出口至國家C的企業生產，其後將最終製成品出口至其他消費國家。

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