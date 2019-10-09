【即市分析】體育用品股係威係勢

從基本面分析，體育用品股主要客戶群為內地民眾，故受中美貿易戰影響較微，加上市場憧憬中央在保經濟的大前提下，中長線勢推出刺激板塊措施。國務院辦公廳早前就印發《關於促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的意見》，從十方面提出政策，研究設立體育產業投資基金。消息傳出後，對體品股氣氛有利好刺激，而相信往後仍有其他有利內需的措施推出，資金買入點都較安心。

大行瑞信近日就發表報告指，安踏旗下FILA品牌，售價有望跑贏對手Nike及Adidas，加上新收購的Amer有望成為新催化劑，故將其評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價由60元升至76元。至於大行里昂早前亦發表報告，表示看好體品股前景，指行業於今年第三季有健康暢銷率及零售折扣趨勢，並偏好於第三季業務增長加快的李寧。

策略上，體品股在中美貿易戰下，可謂「無選擇下之選擇」，加上近期走勢唔錯，不過當然要揀番大成交個股，好似昨日成交最旺的安踏，股價基本上由年頭升到現在，僅在4月及5月調整過一輪，但中線上升動力持續，現價企穩多條主要平均線上，走勢利好，可吼位買入，目標價77元，止蝕位64元。

此外，李寧股價近日已升至前高位24.65元阻力附近，MACD牛叉初現，股價短期內若能在大成交配合下破位而上，不妨順勢買入，目標價29元，止蝕位24元。

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