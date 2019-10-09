NBA風波：蒙牛中止合作 花旗料騰訊廣告收入受損
2019年10月09日 10:06
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(美聯社圖片)
美國NBA球隊休斯敦火箭的總經理莫雷(Daryl Morey)事件持續發酵，繼安踏體育(02020)停止與NBA公司續約談判後，蒙牛乳業(02319)在微博發聲明指，針對莫雷發表的不當言論及NBA對此事的縱容態度，即日起中止與NBA的一切商業合作。
莫雷近日在社交網表示支持香港社會活動，引起多家內地官媒及體育品牌先後宣布暫停與火箭隊的合作交流。中國官方電視台公布，旗下體育頻道將立即暫停NBA在內地舉行的季前賽轉播。
就騰訊體育即日起暫停NBA季前賽(中國賽)的轉播安排，花旗最新報告指，騰訊(00700)暫停NBA網上轉播，目前涉及季前賽，但可能會延至常規賽，將損及騰訊第四季的視訊廣告收入，不過影響目前難以量化。
該行表示，騰訊的媒體廣告業務今年已經增長乏力，預計第四季媒體廣告收入按年跌1.3%至51億元人民幣，惟其本季的總廣告收入仍有望增長15%至196億元人民幣，維持其買入評級，目標價429港元。
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