NBA風波：蒙牛中止合作　花旗料騰訊廣告收入受損

莫雷近日在社交網表示支持香港社會活動，引起多家內地官媒及體育品牌先後宣布暫停與火箭隊的合作交流。中國官方電視台公布，旗下體育頻道將立即暫停NBA在內地舉行的季前賽轉播。

該行表示，騰訊的媒體廣告業務今年已經增長乏力，預計第四季媒體廣告收入按年跌1.3%至51億元人民幣，惟其本季的總廣告收入仍有望增長15%至196億元人民幣，維持其買入評級，目標價429港元。

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