【專家點評】恒指短期料反覆向下

從卦象顯示，恒指走勢現正處於《澤水困》變《水地比》之中，由於在易經中「水」性向下流，今「困」卦和「比」卦皆帶有水的元素，預示着恒指短期內的走勢或會反覆向下。

承接上周預示恒指短期回暖的「賁」卦和「既濟」卦，恒指上周不但沒有跟隨道指大跌約1,000點而下挫，反而卻能逆市上升至約26,200點水平，本屬利好信號，可是由於港府推行禁蒙面法令香港困局再度升級，此舉不但讓恒指升勢受壓，而且更將香港帶進易經另一個四大難卦《澤水困》之中。

「四大難卦」分別為坎、困、蹇、屯四個卦象，雖然「四大難卦」所面對的困難各有不同，但每一個難卦皆在先賢眼中是極難克服和解決的。

《序卦》曰：「升而不已必困，故受之以困。」大意是指若該升而不升反跌，就表示已接近山窮水盡，水澤乾涸之時，因此「困」卦可引伸為窮困。無獨有偶，香港現在的處境正正就是在面臨經濟被陰乾的考驗。

除此之外，市場普遍對即將在本周四展開的中美貿易談判不存厚望，最多是可達成「迷你協議」而已。據報道指，中國想在美國總統特朗普面臨彈劾危機之際，趁勢以強硬立場迫使美國讓步，並抗拒達成廣泛的貿易協議，而在另一面，美國商務日前卻宣布將28間中國企業等列入貿易黑名單，此舉亦已充分反映美國對中國的強硬態度。綜合而論，港股短期內的走勢相信是易跌難升了。

玄學金融家 鄭勤龍

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