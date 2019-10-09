【專家點評】硬脫歐威脅未除　英鎊偏軟

市場聚焦英國首相約翰遜提出的脫歐替代後備方案計劃。不過其中建議在處理貨品時，雖然視北愛爾蘭留在歐洲單一市場，但仍要有新的海關檢查制度，這點與貝爾法斯特協議內規定北愛與愛爾蘭之間重現硬邊境有衝突。硬脫歐風險仍未能完全消除下，料英鎊短線在1.208與1.244區間整固。

美國近期公布的就業及製造業數據遜於市場預期，美元乏力再上。不過參考長短息差雖然繼續回落，但幅度不大，料經濟增長只見放慢，但沒有嚴重衰退風險。技術上美匯指數一度觸及保力加通道頂，加上MACD呈轉弱信號，料短線下試50天線98.3。

歐元區相對回升，不過基本面也偏弱下，料上升空間有限，短線仍難突破6月以來形成的下降軌，估計先上試1.1070後繼續回落。其他貨幣消息淡靜下只見橫行，料澳元及紐元分別在0.6670及0.621附近膠着。

全球經濟增長放緩，大市易跌難升，避險貨幣一度中性偏強，不過美元兌日圓技術上貼近保力加通道底，料先見技術反彈上試108.3後再繼續回落；金價保持中性，料繼續在近季高位1,500美元附近上落。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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