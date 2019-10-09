港鐵沿線屋苑交投勁縮達六成

近日鐵路交通幾近癱瘓，拖累沿線二手物業交投冰封。全港7個傳統住宅區中，有4個於10月首八天的交投量，較上月同期下挫五成或以上。當中東涌急瀉62.5%最多，北區亦跌近62%，期間兩地區僅錄個位數成交量。

東涌區十月份僅暫錄6宗買賣，美聯吳惠斌解釋，近日該區願意大幅減價的平盤被消化後，市場又沒有足夠新放盤補充，因而成交再度放緩。他又指，港鐵站關閉對睇樓量及成交有直接負面影響。

據了解，區內二手成交個案中，以藍天海岸佔兩宗最多。項目6座低層一個實用面積492方呎單位，以600萬元轉手，呎價12,195元料為同面積單位今年新低。上月同期，東涌錄得約16宗二手買賣，當時按月明顯上升。

至於以細價住宅供應為主的北區，10月暫只錄8宗交投，遠低於上月同期逾20宗。美聯周志強透露，社會衝突升溫，上水及粉嶺交通受阻，參觀二手樓客人大減。雖然大部分業主都已主動降價，減幅都達5至8%，但未見承接。

馬鞍山本月首八天亦只錄約10宗成交，按月大跌約56.5%。該行梁榮貴表示，「區內減價盤都無人睇」，不少放盤開價已有約5%，甚至逾10%減幅。如雅景臺一個中層三房戶，叫價由900萬元，下調至800萬元，已貼近市價，相信洽購時再有議幅，但仍未能售出。他續稱，準買家對後市失去信心，除非超低價放盤，否則難吸引買家出手。

事實上，二手樓價仍在「尋底」，個別物業成交價跌勢加劇。置安居蘇永耀表示，屯門新屯門中心6座高層單位，實用面積462方呎，八月初開價580萬元，一個月後降價至566萬元。為求出貨，近期再劈78萬元，終以488萬元售，呎價10,563元。

據了解，上址下一層同室戶上月初以515萬元登記售出，即最新成交跌價5.2%。祥益則指出，屯門區10月暫錄約20宗成交，較上月同期少近40%。

不過，元朗二手成交量較上月同期微升約6.3%至17宗。中原王勤學形容，「業主減價決定爽快，兼且為平價筍盤」。朗屏8號1座中層H室兩房戶，減價20萬元，即售640萬元，做價屬同類型單位，於入伙逾一年以來的新低。以該單位實用面積481方呎計，呎價13,306元，三年只升值約12%。

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