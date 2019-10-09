【即市分析】華潤水泥股價有力再上？

華潤水泥是中國華南的大型水泥、熟料及混凝土生產商，於廣東及廣西的業務佔比近7成，目前南方地區進入建築行業施工旺季。加上內地於十一長假前一個多月，已於北京所在的華東地區加大水泥廠停產、限產，在供應減少、需求增加的情況下，自9月起，全國水泥價格指數持續上升，反映水泥價格一路上揚，對華潤水泥尤其有利。

大行摩通則指，中國資本市場改善，受惠下調存款準備金率、改革貸款市場報價利率及環球央行一起放水等因素，料中資股將迎來技術性反彈。華潤水泥正是該行的中資股首選之一，予其「增持」投資評級，目標價睇10元，以昨日收市價8.03元計，上望空間逾2成。

走勢上，華潤水泥今年股價大致於6.4元至8.8元之間反覆上落，該股昨配合成交漲逾2%，一舉升穿10天及20天線，料後市有力再上，短線先睇8.8元，跌穿7.7元宜先止蝕。不過，話說回頭，若然股價未來調整至7元以下，分注收集的值博率更高。

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