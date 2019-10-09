修例風波：暴力升級經濟堪憂　香港資金外流新加坡

修訂《逃犯條例》風波持續4個月，隨着混亂局勢升級，更多香港資金正在流出。美國知名對沖基金大鱷巴斯(Kyle Bass)預計，香港經濟面臨嚴重衰退，預料未來12至18個月，會有大量資金外逃。

美資券商高盛的分析報告更顯示，今年6月至8月，香港資金流出規模最高多達40億美元，相等312億港元，而新加坡海外居民存款連升兩個月，8月按月增加5%，意味或有香港資金轉移至新加坡。

巴斯月初曾表示，香港經濟面臨嚴重衰退，流動性正在乾涸，香港的外匯儲備短期內都會惡化，接下來的12至18個月，將有顯著資金及投資流失。他又指，香港正處於一個史上最大的金融未爆彈上，若稍有閃失，自1983年延續至今的「聯繫匯率」制度亦將會崩解。

不少貿易商開始認同巴斯看法，有英國傳媒又透露，不少大型公司正在將投資資金撤離香港。香港資金有向新加坡轉移傾向，8月香港本幣存款出現淨流出，而新加坡外幣存款則淨流入，表明有30至40億美元存款從香港流出。有香港經濟師亦認為市場不能排除有資金由香港轉移至新加坡的可能性。

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