【瑞通推介】本地銀行股向下　資金即市博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國把多家中國企業列入貿易黑名單，市場憂慮今周中美貿易談判難以達成協議，道指隔晚收報26,164點，跌313點或1.2%。

標普確定香港長期信貸「AA+」評級，展望穩定。恒指周二(8日)26,000點關口得而復失，收報25,893點，升72點或0.3%。周三(9日)早段港股曾跌超過200點，曾試穿25,700點，其後跌幅收窄，技術上續受制於10天線(約26,003點)。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出340萬元，反映投資者傾向離場觀望。周二其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,200至26,299點。

美團點評連續4個交易日創上市新高，周二曾高見89.25元，升幅半成，成交繼續增加，9日和14日RSI已升穿80，呈技術超賣。該股周三早段回落至88元之水平整固，跌近1%。周二有逾500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾620萬元淨流入。

有券商將香港銀行業的評級下調至「謹慎」，當中滙豐控股和恒生銀行評級由「與大市同步」降至「減持」，本地銀行股周三早段全線向下，滙豐跌1%，創逾1個月低位57.6元；恒生銀行則挫3%，低見159.3元，為2017年6月以來的低位。另外，中銀香港跌近2%，即市一度見25.25元之逾3年低位。周三早段即市有資金流入好倉博反彈。

新一輪帶量採購正式在全國展開，石藥集團周二獲資金追捧，收升近7%於17.1元，為當日表現最佳藍籌，盤中高見17.2元創年內高位。該股周三早段偏軟，於17元水平爭持。周二分別有近30萬和50萬元淨流入其好倉和淡倉。

舜宇光學科技周二以近全日低位116.7元收市，逆市跌近1.7%，近期升勢止步。周二有券商看好三星於中國以外市場銷售有助支持舜宇盈利增長，但市場憂慮本周中美貿易談判結果對手機零部件供應商的影響。另集團預期快將公布上月產品出貨量數據。該股周三早段續跌3%，回至115元以下。周二有逾220萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有28萬元淨流出。

中國海外發展公布上月累計合約物業銷售金額約340.66億元，按年增長29.2%。另集團在9月斥約84.4億元人民幣在內地收購5幅地。中海周二微升0.6%至25.2元，暫錄3連升，周三早段靠穩，若短線可上試並企穩20天線(現25.25元)，技術走勢較正面。周二約10萬元淨流出其好倉。

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