瑞銀：料第三季中國GDP增長放緩至5.9%

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預測，內地9月主要經濟指標表現不一，第三季國內生產總值(GDP)按年增長或放緩至5.9%，預期豬肉價格持續上漲或輕微推高居民消費價格指數(CPI)，而生產物價指數(PPI)通縮可能加劇。

她估計，隨着美國自9月1日起對部分中國出口產品加徵新的關稅，今年第四季和明年首季出口可能進一步放緩。瑞銀指，在新一輪貿易談判之前，中美雙方均釋放了一些善意信號，但依然認為未來談判存在較大不確定性、且雙方在一些根本問題上仍存在較大分歧，今年內或明年美國大選前雙方恐難達成貿易協定，對內地消費和投資產生間接負面影響。

該行指，中國政府或於年內提前下達2020年地方政府專項債券的部分新增額度，以及提高其資金運用的效率，應有助於支援基建投資在今年第四季實現中高個位數增長，明年增長10%左右。

瑞銀預計人民銀行會在今年內和明年分別再各下調存款準備金率50和100點子、下調公開市場操作利率，例如中期借貸便利(MLF)利率10至15點子，推動整體信貸增速溫和反彈。

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