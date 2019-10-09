【午市重點睇】油價反覆偏軟 英鎊弱勢
2019年10月09日 12:04
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●亞洲市，美匯指數報99.09；圓匯報107.16；歐元兌美元守1.096；英鎊弱見1.2213。港匯最新處7.8440。離岸人民幣(CNH)在7.15水平。金價重上1,500美元關，高見1,509美元；布油低見57.91美元，紐油報52.47美元。道指期貨升63點。
●港股25800點爭持，恒生指數半日跌176點或0.68%，報25,716點。https://bit.ly/2Ouq6Mn
-大摩唱淡滙豐及恒生銀行，大削目標價。https://bit.ly/35j8w3U
-東亞銀行股價挫逾3%，創逾十年新低。
-NBA風波：蒙牛中止合作，花旗料騰訊廣告收入受損。
-新股專輯：滔搏國際以8.5元定價，人人有份。
-新股專輯：360魯大師每股定價2.7元。
-新股專輯：傳德視佳超購約40倍，擬中位數定價。
●【即市分析】
-體育用品股係威係勢。https://bit.ly/2IORXUb
-港股走勢差劣，應如何部署？https://bit.ly/2MnWyxr
-華潤水泥股價有力再上？https://bit.ly/2ouy9OP
●A股快報：滬深三大指數半日收市均向下。https://bit.ly/35heG4F
●全球競爭力排名出爐，香港排第三。
●全球經貿戰：世銀指全球價值鏈增長停滯，損失或達10萬億。https://bit.ly/2ophxry
●亞洲股市：日股中段跌逾百點，韓股休市。https://bit.ly/2OwglNP
●港元拆息︰1個月回落至1.86厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0728，較上日下調2點子，結束兩連升。
●人行不進行逆回購操作，淨回籠200億元人民幣。
●修例風波：建行亞洲兩分行仍暫停服務。
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