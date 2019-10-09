【專家樓評】蘇文豪：大廈外牆維修責任誰屬？

這次想跟大家談談大廈外牆維修的責任問題。大廈外牆作為整體建築物面積最大的部分，其產生的維修費用一般也較高昂。假如小業主發現其購買的單位有外牆滲水問題，大多會馬上通知管理處或業主立案法團，希望盡快進行相關測試及維修。但小業主得到的回覆可能是大廈外牆並不屬於大廈公用部分，業權仍由發展商或另一業主持有。由於這些業權持有者通常未必能即時就問題進行處理，小業主難免忍受較長時間的滲水情況。

要釐清大廈外牆的維修責任及業權，小業主可翻查大廈公契。大廈外牆業權狀況一般可分為數類。在大廈外牆附有業權份數的情況下，可以由發展商首先代小業主(法團或管理公司)持有相關業權直至全部單位賣出，才將業權退還法團或管理公司；亦可由發展商擁有外牆的業權份數並獨享外牆的使用、佔用及享用權。另外，在大廈外牆不附有業權份數的情況下，公契可訂明外牆為大廈的公用部分；或訂明發展商保留外牆獨有的使用、佔用及享用權，甚至可在符合法例的情況下於外牆安裝如廣告或煙囪等設施，但同時須承擔因此而造成外牆損壞的維修責任。

在不同情況下，雖然發展商可能保留了外牆獨有的使用、佔用及享用權，但在公契上仍有機會指明業主們須負上維修及保養外牆的責任，使業主們覺得不公平。有見及此，建築物管理條例於1993年加入了34H條款，訂明即使公契內並無列明，對建築物任何部分擁有獨有管有、使用、佔用或享用權的人，須負上該部分的維修及保養責任。

最後，由於公契條款牽涉較複雜內容，加上對「外牆」一詞亦沒有清晰定義，業主們在不同情況下應就個別公契內容、相關法例，甚至法庭裁決作出研究，及尋找專業人士的意見。

普縉建築測量副董事總經理 蘇文豪

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