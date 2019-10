香港會計師公會對安永及一名合夥人作紀律處分

香港會計師公會轄下一紀律委員會,於2019年8月29日就安永會計師事務所及會計師胡國強(答辯人)沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則,對他們作出譴責。

此外,紀律委員會命令安永及胡各須繳付罰款35萬及10萬港元,並須共同繳付紀律程序費用共18.469萬元。

安永曾就香港前上市公司泰興光學集團及其附屬公司截至2002年12月31日止9個月期間及2003年12月31日止年度的綜合財務報表發表無保留的核數師意見。胡是負責該等審計項目的合夥人。

於2005年,該集團的股票交易暫停。同時,該公司因拖欠銀行貸款須由臨時清盤人接管。臨時清盤人發現該集團的會計處理有明顯違規,及後該公司數名高級人員被拘捕。經考慮所得資料後,公會理事會根據香港法例第50 章《專業會計師條例》指示公會就安永對該集團截至2003年12月31日止年度財務報表進行的審計展開調查。

當時,因刑事調查及清盤人的法律行動仍在進行,公會未能取得相關審計工作底稿,而導致延遲相關的調查工作。

於2008年,公會理事會經考慮清盤人的法律行動所得的資料後,決定擴大調查範圍至包括安永對該集團截至2002年12月31日止9個月期間財務報表的審計。理事會亦指示對該上市公司內部負責編製該集團該等期間財務報表的會計師的行為展開調查。調查委員會隨後成立,並對相關會計師及集團的核數師展開調查。因審計人員離職及若干審計工作底稿被有關當局扣留,令調查安永的進度受阻。

調查委員會於2017年11月完成對安永的調查,指出答辯人須就集團的銷售、稅務負債、貸款和預付第三方款項的審計缺失作出答辯。

基於調查委員會的報告結果,調查委員會根據《專業會計師條例》第42C(1)條對答辯人作出投訴。

答辯人承認投訴屬實。紀律委員會裁定答辯人沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用Statement of Auditing Standards(「SAS」)100「Objective and General Principles Governing an Audit of Financial Statements」、SAS 230「Documentation」及 SAS 400「Audit Evidence」。

經考慮有關情況後,紀律委員會根據《專業會計師條例》第35(1)條向答辯人作出上述命令。

