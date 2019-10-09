【專家點評】藥明業務可保持高增長

展望後市，市場關注中美高級別磋商，惟談判前夕美國商務將28家中國公共安全機構與企業列入美國貿易黑名單，其中包括視頻監控企業海康威視等8家科技企業，再添中美貿易談判的不確定性。

另一方面，因美國9月經濟數據疲弱，市場憧憬聯儲局將會在10月議息會議上作出回應，減息預期為近期環球股市及港股帶來支持。聯儲局本周將會公布9月議息會議紀錄，有望為日後減息步伐帶來更多啟示。恒指初步支持位在25,500點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。