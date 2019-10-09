【專家點評】藥明業務可保持高增長
2019年10月09日 14:15
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中美周四將進行新一輪高級別磋商，醫藥股受資金追捧，石藥集團(01093)及中生製藥(01177)走勢唔錯。內房9月銷售理想，按年升幅加快。其中，碧桂園(02007)和恒大(03333)9月合同銷售金額分別上漲40%和32%。
9月銷售增長強勁，其中原因為發展商加快新盤推盤節奏，有利增強現金流，改善資產負債表。投資者可考慮較低負債水平和銷售業績良好的內房股，如中國海外(00688)、世茂房地產(00813)和龍光(03380)。
展望後市，市場關注中美高級別磋商，惟談判前夕美國商務將28家中國公共安全機構與企業列入美國貿易黑名單，其中包括視頻監控企業海康威視等8家科技企業，再添中美貿易談判的不確定性。
另一方面，因美國9月經濟數據疲弱，市場憧憬聯儲局將會在10月議息會議上作出回應，減息預期為近期環球股市及港股帶來支持。聯儲局本周將會公布9月議息會議紀錄，有望為日後減息步伐帶來更多啟示。恒指初步支持位在25,500點。
個股推介方面，藥明生物(02269)上半年收入上升52.4%至16.1億元人民幣。然而，藥明未完成訂單總量增長更快，按年上升160%至46.3億美元，反映不少大型項目的潛在收入尚未反映，將可支持未來收入急速增長。此外，來自北美收益按年上升41.9%，佔集團總收入53%，而歐洲收入按年增長更達1倍。由於未來收入和盈利仍保持高增長，建議現價買入，短期目標87元，跌穿77元止蝕。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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