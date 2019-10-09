債息曲線之父：紅色警報響起！明年勢陷入衰退

外國傳媒報道，一手創建債息曲線經濟預測模型、有「債息曲線指標之父」(father of the yield curve indicator)稱號的杜克大學教授Campbell Harvey周二(8日)警告，一定要留意美國債息「倒掛」帶來的警號，並採取預防行動，不要呆等到經濟衰退來臨。

在1986年，他首度提出當10年期美債孳息率與3個月期若出現「倒掛」，即3個月期孳息率高於10年期，就預示經濟衰退。事實上，自1950年到Harvey發表理論時，已有4次案例，之後再出現3次。

今年3月，10年期美債息與3個月期出現短暫「倒掛」，之後回升，及後於5月再「倒掛」，並一直維持至今。

Harvey指出，只要上述「倒掛」維持3個月，就是可靠信號，故目前正發出「紅色警報」，預示經濟衰退即將到來，時間估計是未來6至18個月左右，經濟將下行。因此，企業可以根據這項指標來做出反應，例如延遲支出，直到「風暴」過去。

他又稱，這個模型不是唯一指標，但給了一個準確信號，如果明年美國陷入衰退，不會令人意外。

【何謂「倒掛」？】

一般來說，若銀行將錢借出去，時間愈短的貸款，即時鎖定資金的時間愈短，利率會較時間愈長的貸款為低。同樣道理，債券年期愈短，利率較年期愈長的也會較低。

換句話說，若以3個月期相對10年期的債息曲線為例，3個月期息率一般較10年期為低。一旦掉轉，即3個月期債息高於10年期，就是所謂的「倒掛」，亦是經濟衰退的凶兆。

「倒掛」現象意味投資者認為美國利率將見頂，並預期美國經濟轉差，將迫使美國聯儲局的貨幣政策，由全面緊縮的加息周期，轉變為減息周期，所以長期利率就會低於短期利率。

由於往績顯示，上述年期的債息曲線一旦出現「倒掛」，經濟往往會在未來1至2年內衰退，而且準確度高，例如1997年金融風暴、2000年科網泡沫、2008年金融海嘯等，故市場對「倒掛」再度出現十分關注。

值得留意的是，不一定要等到債息「倒掛」才預示股市陷入熊市。自1970年中期開始，金融市場一共經歷過11次熊市，當中只有5次有債息「倒掛」，而在這11個熊市開始首日，平均息差仍為0.72厘，意味目前股市的熊市也可能已開始了。

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