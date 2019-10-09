樓價UPDATES︰二手屋苑劈價破冰

二手樓市劈價破冰，將軍澳君傲灣兩房單位，減價逾140萬港元沽出，為項目本月首宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●赤柱海寧雅舍B座低層B室，實用面積約1,518方呎，三房一套連工人套房間隔，日前獲租客以62,000元承租，實用呎租約41元，業主在2016年8月以2,338萬元買入，現租出享租金回報率約3.2厘。

●北角丹拿花園4座中層C室，實用面積734方呎，套三房間隔，向南望樓景，附有新裝修，以每月30,000元租出，實用呎租40.9元，租金較市價低5%。

●小西灣藍灣半島3座高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，望山景及少海景，獲買家以800萬元買入，實用呎價約17,582元，客人為本區客，而原業主於2008年1月以335萬購入，持貨11年，帳面獲利約465萬元。

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九龍區

●將軍澳君傲灣本月錄首宗成交，單位為1座高層F室，實用面積457方呎，兩房間隔，享少海景，上月開價850萬元，議價後以708萬元易手，實用呎價15,492元，原業主於2013年2月以512萬元買入，轉手帳面獲利196萬元，單位6年間升值38%。

●將軍澳都會駅2座中層B室，實用面積約678方呎，套三房連儲物房間隔，望海景，於今年9月叫價1,120萬元放售，經議價後減102萬，終以1,018萬元交吉沽出，實用呎價約15,015元，原業主約於2010年8月以約510萬元購入，持貨約9年轉手帳面獲利約508萬元，物業升值約1倍。

●九龍塘又一村花園B17座中層A室，實用面積801方呎，套三房間隔，擁雅致裝修，剛以38,500元租出，實用呎租48元。

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新界區

●屯門菁雋中層20室，實用面積170方呎，開放式設計，以7,300元租出，平均實用呎租43元，新租客為外區客，而業主於今年7月257萬元買入，現租出單位，租金回報約3.4厘。

●元朗尚悅9座低層E室，實用面積355方呎，兩房兩廳間隔，附開放式廚房，原先以490萬元放售，及後微減12萬或約2%，以478萬元沽出，實用呎價約13,465元，原業主約於2013年4月以約324.6萬元買入，持貨5年轉手帳面獲利約153.4萬元，物業升價約47%。

●元朗PARK YOHO Venezia第7B座中層B室，實用面積497方呎，兩房設計，望山景，獲租客以13,500元承租，實用呎租約27.2元，業主於2016年7月以595.3萬元購入，租金回報約2.7厘。

●元朗尚豪庭1座高層B室，實用面積603方呎，三房間隔，7月放盤叫價850萬元，累減70萬元，最近以780萬元沽出，實用呎價12,935元，新買家為用家，見樓價回落，把握機會入市，原業主則於2011年4月以485.6萬元買入，現沽出單位，帳面獲利294.4萬元或61%。

●元朗Grand YOHO第1期1座中層A室，實用面積498方呎，兩房間隔，最近減至775萬元沽出，屬屋苑兩房單位今年新低，實用呎價15,562元，原業主於2016年9月以約644萬元買入，持貨滿3年隨即沽出，帳面獲利約131萬元，升值約20%。

●粉嶺牽晴間7座高層E室，實用面積386方呎，兩房間隔，最初開價540萬元，現降價40萬元，以500萬元易手，實用呎價12,953元，原業主於2013年6月以300萬元購入，持貨逾6年，易手帳面獲利200萬元，單位升值67%。

●沙田河畔花園A座高層3室，實用面積242方呎，兩房間隔，享開揚河景，月租開價約14,500元，議價後以14,200元租出，實用呎租59元，業主於2017年3月以422.8萬元入市單位，現享4厘租金回報。

●青衣藍澄灣1座中層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，享內園寧靜景觀，並以590萬元成交，實用呎價約12,090元，原業主在2011年3月以約295萬元買入，持貨8年轉手帳面獲利約295萬元或升值1倍。

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