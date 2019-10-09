【專家點評】兼具國策及旺季概念　水泥股睇實呢個冧巴…

華潤水泥為中國華南地區具規模及競爭力的水泥、熟料及混凝土生產商。產品主要在廣東、廣西、福建、海南、雲南、貴州及山西銷售。廣東及廣西兩省佔水泥及熟料公司總產量約7成。中期盈利為37.7億元，按年減少6.5%，主要是期內受雨水天氣影響，華南地區水泥產量較去年同期有所減少。中期收入174億，同樣減少6%。

工信部公布數據顯示，今年首8個月，全國水泥產量14.7億噸，按年增長7%。8月單月水泥產量2.1億噸，按年增長5.1%，顯示當前水泥行業運行情況總體平穩。9月初，在穩增長穩投資的大背景下，全國水泥價格有所上升，廣西中西部地區，水泥價格每噸上調20元至40元人民幣。此外，天氣好轉，亦有利水泥行業的產銷，其中廣東及廣西等增長較快的省份，預期水泥價格及出貨量續穩中向好。

除穩增長等大政策外，行業仍在進行供給側改革及淘汰落後產能，有利龍頭水泥企業的發展，預期水泥價格亦較穩定。潤泥中期盈利雖略為倒退，但第3季情況應見改善，市場亦會憧憬其季度業績，成短線催化因素。潤泥現價預測市盈率約6倍，息率7厘，估值並不昂貴，建議8元吸納，目標價9.5元，跌穿7.4元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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