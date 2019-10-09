新盤部署：愛海頌首推180伙 折實平均呎價18688元
2019年10月09日 15:21
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趙國雄(中)及何家欣(左)
長實集團(01113)執行董事趙國雄稱，旗下長沙灣愛海頌，首張價單推出180伙，即供最高總折扣為22%，兩房戶折實售價由721.7萬港元起，呎價14,789元起。三房戶折實售價由1,034.4萬元起，呎價14,054元起。他形容此價錢連「上水都買唔到」。
價單顯示，項目首批折實平均呎價18,688元。趙指出，是次開價低同區新盤逾10至近20%，屬兩年來同區最平新盤。該盤明日(10日)起開放示範單位，周五開始收票，最快下周開售。
該公司助理首席經理(營業)何家欣表示，首批單位佔135伙為兩房戶，45伙為三房戶，實用面積488至785方呎。是次提供6種付款方法，包括即供、360天成交及建築期等。而買家或與親屬大手認購多於1伙，可額外再獲1%折扣。
資料顯示，鄰近該盤的新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III，9月公布首張價單推出235伙，折實平均呎價21,722元。而同屬長沙灣的AVA 228，今年2月公布首張價單推出50伙，折實平均呎價約19,402元。
趙強調，自己是香港出世香港人，未來長時間在香港居住，希望香港可穩定，是次價錢料市民可接受；而經濟仍平穩，地產市場短期料會波動。
當被問及會否考慮捐地，他回應，公司農地不多，而幫助市民置業方法好多，農地轉換用途需時較長，遠水未必救到近火。
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