新盤部署：愛海頌首推180伙　折實平均呎價18688元

價單顯示，項目首批折實平均呎價18,688元。趙指出，是次開價低同區新盤逾10至近20%，屬兩年來同區最平新盤。該盤明日(10日)起開放示範單位，周五開始收票，最快下周開售。

該公司助理首席經理(營業)何家欣表示，首批單位佔135伙為兩房戶，45伙為三房戶，實用面積488至785方呎。是次提供6種付款方法，包括即供、360天成交及建築期等。而買家或與親屬大手認購多於1伙，可額外再獲1%折扣。

趙強調，自己是香港出世香港人，未來長時間在香港居住，希望香港可穩定，是次價錢料市民可接受；而經濟仍平穩，地產市場短期料會波動。

當被問及會否考慮捐地，他回應，公司農地不多，而幫助市民置業方法好多，農地轉換用途需時較長，遠水未必救到近火。

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