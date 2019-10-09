【市後重點睇】人民幣回升 道期漲63點
2019年10月09日 16:11
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(中新社圖片)
美匯指數觸及99水平後回落，最新報98.98；圓匯報107.24；歐元兌美元企1.098；英鎊微升報1.2228。港匯7.8444上落。離岸人民幣(CNH)早市低見7.1677，最新回升至7.1441。金價重上企1,508美元；布油及紐油分別報58.17及52.51美元。道指期貨升63點。
●市後關注點
-22:00 美國8月職位空缺、批發庫存終值
●港股反覆回落，恒生指數收市報25,682點，跌210點或0.81%。騰訊跌穿320元，收市跌1.73%，報318.2元，為全日低位。https://bit.ly/2Ouq6Mn
-異動板塊：內地部分紙廠擬加價，玖紙受壓。
-異動板塊：大摩狂踩銀行股，恒生急挫3.2%；東亞瀉4.5%。
●A股快報：三大指數齊升0.3%，5G股炒高。https://bit.ly/35heG4F
●亞洲股市：日股收跌131點，油股受壓。https://bit.ly/2OwglNP
●歐洲股市早段靠穩，英國富時100指數跌0.04%，報7,139點；德國DAX指數低開0.13%，報11,953點；法國CAC指數升0.03%，報5,458點。
●【即市分析】看淡友邦買認沽證https://bit.ly/35c9ijc
●【股匯攻略】騰訊友邦上升乏力。https://bit.ly/2MnRuck
●【專家點評】
-藥明業務可保持高增長。https://bit.ly/2M0j68q
-兼具國策及旺季概念，水泥股睇實呢個冧巴... https://bit.ly/2Ix6R0P
●全球經貿戰：
-高盛重新審視參與內地人工智能(AI)公司曠視科技IPO。
-中方看淡與美談判，本周或無成果。
-穆迪料內銀營運環境逐漸趨弱。
●債息曲線之父：紅色警報響起！明年勢陷入衰退。
●銀聯十一長假內地網絡交易總額按年增28%。
●新盤部署：
-愛海頌首推180伙，折實平均呎價18688元。
-代理：未來新盤料低市價15%至20%開價。
-代理料愛海頌可吸引投資者。
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