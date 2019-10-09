美經濟新隱患！16歲以下年輕人消費力8年新低

外國傳媒報道，美國投資銀行Piper Jaffray發表調查顯示，美國16歲以下的年輕人消費力正在下降，年度平均支出為2,371美元(約18,493港元)，按年跌4%，創2011年秋季以來最少。值得留意的是，他們喜愛的主要產品中，化妝品消費按年大削逾20%。

該報告調查美國42個州、家庭平均收入為65,400美元(約51萬港元)的9,500名年輕人，就消費商品而言，食品及服飾的開支佔比最高，當中食品佔男性支出約23%，而服飾佔女性開支約27%。電玩遊戲及個人護理用品分別居於男性及女性消費排名的第3位，鞋類則在兩性消費佔比中皆升。

不過，手提包和化妝品花費出現顯著下降，其中手提包花費更創新低，至僅90美元(約702港元)，相比2006年達197美元(約1,536港元)的高峰，減少超過54%。

該行高級研究分析師Erinn Murphy表示，美國女性年輕人的消費習慣出現轉變，由手提包和化妝品，改為外出用餐、鞋類和服飾。而服飾消費也趨向休閒風，反映他們變得「慳儉」。

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