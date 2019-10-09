報告：41%受訪企業料港經濟於未來一年轉差

全球中小企金融服務夥伴畢爾比金融集團與全球領先貿易信用保險公司裕利安宜發布的《2019年全球企業監測報告》顯示，不斷上升的經常費用或成本(36%)及現金流(30%)乃香港和新加坡中小企面臨的最大挑戰。

報告指，現金流問題並非香港獨有，是所有受訪地區中小企均面對的最大挑戰，相關比率已上升至今年的32%。短期內，由於需求疲弱帶來壓力，現金流問題將持續困擾香港中小企。香港中小企表示現金流問題往往因難以按時收回客戶帳款而引致，比率由2017年的43%升至今年的47%。

調查亦顯示，受訪地區中，香港中小企等待客戶付款帳期為第二最長，平均為34天，然而已較2017年的41天有所改善。超過四分之一香港受訪者(27%)表示曾於過去1年錄得壞帳，比例與2017年相若。

雖然香港政府已加大支援力度，但現金流問題對本地中小企而言仍是一大挑戰。16%香港受訪者(高於2017年的9%)認為政府政策利好，但38%的香港中小企表示仍需政府增加撥款以進一步支援其發展。

在今年所有受訪地區中，香港中小企對經濟增長前景最不感樂觀，當中41%受訪企業預期香港經濟將於未來12個月轉差，數字與預期本地經濟將維持現狀的受訪企業所佔比例(40%)相若，而只有30%預期本地經濟將於未來12個月錄得增長。香港也是所有受訪地區中最為憂慮環球經濟增長的市場。70%的香港受訪企業表示對環球經濟增長感到擔憂，而在所有市場中，持相同看法的受訪者僅佔56%。香港中小企的主要擔慮包括美國政治形勢(54%)、保護主義、國際貿易每況愈下(32%)以及中國增長放緩(32%)。

香港中小企對考慮採用外部創新融資渠道的開放程度居所有受訪企業之冠，比例由2017年的16%增至2019年的26%。32%的受訪企業表示會考慮將應收帳融資作為潛在融資方法之一， 而29%的企業則表示會考慮P2P(個人對個人)借貸或網上融資平台。33%香港受訪者表示不考慮P2P或網上融資平台主要是出於對數據安全的擔憂。鑑於對P2P數據安全的持續憂慮，加上相關監管不足，企業認為應收帳融資明顯更具吸引力。

畢爾比金融集團香港區董事總經理鍾德言表示，充裕的現金流及簡便的融資渠道對中小企維持競爭力和穩定性至關重要，尤其是在現時動盪的營商環境下，中小企正面對外憂內患。中小企應積極在市場物色其他日趨普及而且門檻較低的融資渠道。由於其他外部融資仍存在數據安全的憂慮，因此應收帳融資在各類外部融資方法中尤為理想。透過一站式現金流解決方案，我們能因應中小企當前及未來的需求，為他們提供所需資金以推動業務增長，並更有效管理信貸以減低遭遇壞帳的風險。

裕利安宜環球首席經濟學家Ludovic Subran說，面對經濟衰退的風險，加上全球國內生產總值預計在2020年將以2009年來最緩慢的增速(+2.4%)上行，中小企更加需要維持良好的付款循環週期管理，以保持穩健的營運。預期全球資不抵債的個案將連續第4年上升，預計2020年的上升幅度為8%，而中小企破產個案中四份之一的情況是由於無力支付。

今年有來自13個地區約2,300家中小企受訪，各地區受訪企業數量達150家(僅美國有500家企業受訪)。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。