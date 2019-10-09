滙豐硏究：1/3港女企業家集資時遇性別偏見

滙豐私人銀行周三(9日)發表硏究報告指，香港女企業家為企業募集投資資金時，有31%的女士仍會遇到性別偏見的挑戰。儘管該比例仍然較高，但香港情況已好過其他主要國際市場，相對遭遇性別偏見的英國女企業家比例為54%，美國則為46%。

研究指，香港女企業家要面對平均9.7個月的漫長募資批核過程，相比香港男企業家的8.8個月為長；亦較全球女企業家平均面對8.4個月(和男企業家的7.9個月)為高，但相比阿聯酋和沙特阿拉伯的9.8個月短。

同時，68%的香港女企業家曾有募資被拒的經歷，該比例居各受訪市場之首；相對香港男企業家佔約64%。香港女企業家在募資時所面對的三大挑戰，分別是不斷變化的市況72%)，建立網絡(70%)及實現增長預測目標(68%)。

面對創業所帶來的挑戰，香港女企業家表現出對自己生意的財務承擔，她們投放更多自己的私人資金(約120.9萬港元)，僅次於中國內地的154.8萬港元，超越美國(約110萬港元)和英國(約100.7萬港元)。雖然，香港女企業家的募資期可能比男性較長，但她們所籌得的資金卻比男性多近5%。

是次硏究訪問了亞洲、歐洲、中東和美國超過1,200名企業家，探討女企業家在募資過程中遇到的障礙。

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