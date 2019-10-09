【深度解構】驚特朗普搞冧市？這位女士更可怕...

正當市場人士擔心美國總統特朗普搞亂經濟、並可能把貿易戰升級，繼而拖垮股市之際，美國開始泛起另一擔憂，被稱為「沃倫調整」(The Warren Correction)！

沃倫，絕不是指大家熟悉的「股神」沃倫 E. 巴菲特(Warren E. Buffett)，而是已宣布參選2020年總統的美國民主黨女參議員沃倫(Elizabeth Warren)。原本大家都認為美國前副總統拜登會代表民主黨，於明年迎戰特朗普，但隨着政治風波擴大，加上年紀確實老邁，支持度已不再遙遙領先，近期曾被沃倫多番超越。

換言之，她絕對有機會繼希拉妮後，再一次代表女性民主黨人挑戰總統寶座。華爾街亦為此開始擔心了！

或許港人也對沃倫有一定認知，尤其她近期對香港局勢也發表過不少言論，並批評特朗普。

【華爾街擔心了】

不過，就股市而言，沃倫就不太受歡迎了...

美股著名分析員、券商Opppenheimer分析師Chris Kotowski警告，市場要當心「沃倫調整」，尤其是銀行股會深受其害。

券商Jefferies生物科技分析員Michael Yee說：「沃倫將繼續為2020年美國總統大選增添不明朗因素。」

瑞穗證券(Mizuho Securities)首席石油分析師Paul Sankey稱，沃倫為能源行業增添不明朗。

巴克萊健康護理服務分析員Steve Valiquette亦指，民主黨的沃倫支持度提升，正為政治帶來不確定性。

投行Moffett Nathanson表示，若沃倫當選總統，將顯著提高了多個行業的制度風險，例如電訊業。

【投資大師預警「熊市」】

著名投資大師、與「股神」巴菲特相識於微時的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman更警告，沃倫會為股市帶來負面影響，一旦她或桑德斯成為特朗普的對手，股市是不會升。

他說：「我認為沃倫的政策是反資本主義，會帶來反效果，股市會熊足一年，並大跌25%...」

【沃倫已超越拜登】

目前股市焦點像是專注在中美貿易戰，其實，近日美股調整，「沃倫」也是因素之一，只是未成為環球關注重點。根據最新數據顯示，70歲的沃倫平均支持率達26.6%，高於76歲拜登的26.4%支持率。

再者，沃倫上周更籌得2,460萬美元競選資金，首次力壓長期領先的拜登。拜登同時飽受健康及失言問題困擾，僅籌得1,520萬美元競選資金。

更重要的是，另一名重量級候選人桑德斯近期受心臟病發影響，如果他最終退出競選，更多的支持者會支持沃倫，使她有可能贏得民主黨的提名。

【銀行股率先異動】

事實上，代表廣泛金融股的XLF已較7月26日的新高累挫5%，明顯跑輸大市；金融精選板塊SPDR基金和SPDR標準普爾區域銀行ETF本月也雙雙下跌4%，而標指跌幅則逾2%。

Evercore ISI銀行分析師Glenn Schorr表示，這是市場開始計入沃倫有機會角逐總統寶座的因素。加拿大皇家银行(RBC)分析師Gerard Cassidy更表示，沃倫的方針對金融業「非常負面」，因她計劃徵收更高稅項及加大監管。

上述提及的分析員Chris Kotowski表示，沃倫主張「制止華爾街搶劫行為」，並針對私人股本行業進行改革，把私募描述成美國經濟的邪惡軸心。

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