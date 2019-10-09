6年最大跌幅！甲級商廈租金按月挫2.2%

投資市場負面情緒蔓延，上月商廈市場淡靜，在業主紛紛擴闊租金議幅空間下，甲級及乙級商廈租金均大幅下跌。美聯工商舖資料研究部的《商廈快訊》報告指出，9月份指標甲廈租金按月下挫2.2%，創下自2013年10月份以後，近6年來最大單月跌幅，乙廈租金亦跌1.4%。

報告指出，市場氣氛轉壞，但普遍業主減價幅度不大，令到寫字樓買賣兩閒，上月50大甲廈只錄得1宗成交，較沙士及1997金融風暴時期更差。

售價方面，由於近月交投極低，加上業主大幅減價個案不多，因此跌幅較租金低，指標甲廈售價上月僅跌0.6%，乙廈亦跌不足0.1%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥認為，近期商廈租金下跌，除了與業主願意擴大議幅，另一個因素是不少企業因應市況不明朗，紛紛搬遷或縮減規模，令寫字樓市場受影響。

他補充，今次商廈市場的回調，將會由租金率先帶動，因為大部分業主願意先減租，但隨着租金下挫，寫字樓的回報率將會大幅下跌，預計下半年甲乙廈租售價或跌10%至15%。

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