受惠可扣稅產品　宏利年金保單銷售額按年飆2倍

宏利人壽保險(國際)首席產品總監紀榮道表示，旗下可扣稅合資格延期年金(QDAP)於5月推出以來，至8月底相關銷售佔宏利整體年金銷售超過8成，期內整體延期年金保單銷售額較去年同期大增2倍。

他續指，QDAP的平均年度化保費等值約為6萬元，相當於可扣稅額度上限。此外，該公司約9成的QDAP客戶層為40至60歲準備退休的人士，平均客戶年齡則為51歲。

根據宏利對過往客戶的調查，旗下客戶收取年金的入息期起始年齡主要介乎55至70歲，其中65歲佔比最多，達49%。此外，逾8成客戶將入息期完結年齡定於82歲，反為定於100歲的佔比僅18%。紀榮道認為，82歲已接近香港人均壽命，較短的入息期下，可收取的定期年金收入將會較多。

宏利近期亦推出新的可扣稅延期年金產品，預期總內部回報率為3.85至4.3%。以投保年齡45歲，繳費期10年及年金入息期為65歲作案例，保單期滿的保證的內部回報率為1.69%，預期的總內部回報率則為4.24%。

值得留意，相關新推產品可投保年齡為18至60歲。紀榮道指出，20至30歲左右的年輕客戶對退休籌劃的需求不少，有信心產品可以吸引年輕客戶群。他又指，延期年金產品市場未飽和，調查發現很多人未購買相關產品的原因，不是對產品沒有興趣，而是對產品未有足夠了解，上述人士實為潛在客戶，相信市場仍有增長空間。

對於港府早前引用《緊急法》，紀榮道表示，保險業聯會已表明相關法例不會影響保單條款及效力，宏利的取態亦一致，未來會靈活及公平地處理索償個案。

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