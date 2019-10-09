【零售寒冬】包浩斯發盈警　擬推多項措施救急

該集團表示，業績欠佳主要由於其核心市場，尤其是香港及台灣的銷售表現未如理想。自6月以來，香港持續發生社會事件導致旅客人數大幅下降，以及消費意欲非常低迷，嚴重打擊香港銷售表現。

此外，集團台灣經營分部銷售額亦大幅下降，主要由於該地區消費氣氛長期疲弱，加上集團積極縮減其線下零售網絡，以減少於台灣出現虧損及表現欠佳的店舖。

目前集團有充足手頭現金，以應付當前業務需求。然而，面對嚴峻挑戰，集團將積極落實多項成本控制措施，包括但不限於與業主商議減租、削減員工成本、營銷支出、其他銷售及管理成本等營運開支，以及店舖翻新支出等。集團亦已推出更多具吸引力的折扣促銷活動，以提高銷售額、降低存貨水平，以及保持流動資金。

集團認為，此等措施有助集團在當前逆境中維持業務運作。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。