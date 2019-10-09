【外媒分析】特朗普諗定台詞　中美貿談或似美日

美國財經媒體彭博社報道，一位直接了解談判的官員稱，中國官員仍對與美國達成部分貿易協議持開放態度，意味北京側重於減少中國經濟遭受的損失。這位官員稱，只要美國總統特朗普不對中國進一步加徵關稅，其中包括分別於本月和12月生效的兩輪關稅，中國就將接受一份有限的協議。作為交換，中國將提供一些非核心讓步，例如購買農產品，但在關鍵問題上不會做出讓步。

【中美難達全面協議】

事實上，彭博社亦指出，如果說在周四和周五(10月10至11日)最新一輪中美磋商啟動前，全球兩個最大經濟體之間的關係是一團糟，現在可以說是更亂了，並向全球經濟發出更多令人不安的信號。現實情況如下：

【特朗普對華「經濟戰」擴大】

特朗普政府周一(7日)將視頻監控公司海康威視和全球最具價值的人工智能(AI)初創企業商湯科技等，中國科技巨頭列入「黑名單」，將對華經濟戰帶到一個新方向。

美國此舉打擊了中國正在日益佔據主導地位的AI等行業。此外，美國亦對部分中國官員實施了簽證禁令。

另外，儘管白宮上月底予以否認，但周二(8日)仍是有消息稱，美國依然繼續討論限制資本流入中國的可能性。討論重點已收窄至如何施壓MSCI和彭博巴克萊等指數公司，降低中國公司在新興市場指數中的權重。另一個正在討論的問題是，如何限制美國政府退休基金投資中國。

不過，這兩個舉措背後都有一個幾乎毫不掩飾的目標，就是「鹰派」希望限制中國獲得美國的技術和資本。

【香港困局拖後腿】

事實上，與特朗普政府關係密切的人早就承認，與中國達成協議的道路「很窄」，任何暴露出特朗普政府弱勢的對華協議，都會受到民主黨和共和黨的共同抨擊。另一方面，即使是華盛頓的「鷹派」也意識到，中國能作出的承諾是有限的。

然而，香港形勢日益惡化則有助於釐清狀況。保守派長期以來一直將香港視為中國內部一個相對經濟自由的堡壘，他們是香港抗議活動的早期支持者。民主黨人也是如此，通常出於與人權有關的更廣泛理由。這是取消香港特殊貿易地位的法案在國會贏得大量支持，並可能在幾周內獲通過的重要原因，這讓特朗普在是否將其簽署為法律方面陷入困境。

簡而言之，香港困局令中美貿易談判變得更撲朔迷離。近期NBA及喜劇節目《衰仔樂園》事件後，亦令中美經濟戰延展至文化戰。

【中美「攬抄」機會日增】

中美由去年3月鬥到今年夏天時，若說特朗普的貿易戰會損害美國和全球經濟，基本上仍停留在概念上，惟近月數據卻「浮面」了，愈來愈多證據表明，特朗普發動關稅戰及其造成的不確定性，極大地助長了商業投資和製造業放緩。

國際貨幣基金組織(IMF)新任總裁格奧爾基耶娃周二(8日)警告，由於貿易緊張局勢，就在兩年前還在「同步上升」的世界，目前正在邁向「同步放緩」。她表示，鑑於全球90%地區經濟增速都在放緩，在下周於華盛頓舉行的年度會議上，IMF將下調2019年和2020年全球經濟增長預測。

紐約大學經濟學家Michael Waugh更指出，中國的報復行動與美國汽車銷售放緩之間有「可怕的關聯」。在最容易受到對華貿易影響的縣(首當其衝的是農村地區)，汽車銷售下降幅度超過了其他地區。Waugh表示，在受到中國報復措施影響的縣中，受影響最大的1/4地區消費增速下降了3.8個百分點，就業增長也出現下滑。

【中美可能達成「日式」協議】

事到如今，中國談判代表在周四(10日)舉行中美「面對面」談判前就暗示，只準備討論較狹窄的協議。或許，中美協議也朝着「日式」方向。

觀乎美國周一(7日)與日本簽署的協議，充其量只是範圍狹窄的協議，但特朗普仍毫不避諱地對日本協議大加讚賞，將之稱作「歷史性的」和「改變遊戲規則的」。

這可能是一個重要信號，就是隨着廣泛的中美關係繼續惡化，達成全面協議看似愈來愈遠，或許有天也會聽到特朗普對中國說上述的話，即其實僅是局部協議。

根據協議，日本將降低對約70億美元美國產農產品的關稅，最終讓美國農民贏回特朗普2017年1月，撤出跨太平洋夥伴關係協議(TPP)所失去的進入日本市場的機會。不過，主要部分，特別是汽車貿易，都沒有包含在協議中，此項協議仍需繼續進行。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。