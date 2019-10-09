【地產專題】執笠棄租潮拖垮舖市　專家：租金冧七成不是夢

社會衝突升級，零售業遭重挫，核心商業區銅鑼灣及旺角，都出現藥房及鐘錶店在租約屆滿前結業的情況，為近年罕見。有舖位投資者認為，零售市場「有排衰」，料未來一至兩年租金需要回落三至五成，甚至冧七成也不是夢。

近月訪港旅客人數顯著減少，主要購物區內的零售商生意備受打擊。消息透露，銅鑼灣利園山道一個面積約700方呎街舖，鄰近羅素街行人專用區，由藥房自去年9月起，承租兩年租約，租期至明年9月，每月租金約38萬元。不過該舖上月底已結束營業，即租約期尚餘1年未完成。業主現時將該舖以約33萬元重新放租，租金較前低約13%。

同街兩個單號地舖，面積分別約750方呎，合共約1,500方呎，原由一間鐘錶店以每月約30萬元一併租用，租期至明年4月，惟上月底已結業，尚餘7個月合約未完成。業主重新將該兩個舖位在市場放租，意向月租約25萬元，較舊租平約17%。

此外，珠寶及金飾行林立的旺角彌敦道舖市同樣嚴峻。據土地註冊處資料，旺角彌敦道單號地舖，由本地錶行以每月35萬元承租，租約原期由2017年5月至2020年5月。不過該舖位受近社會動盪影響，於上月初已提早結業，租約期尚餘8個月未履行。該舖位面積約2,200方呎，現時以每月約30萬元放租，亦劈租約14%。

持續多個月的示威遊行，令核心區商戶對前景心灰意冷。旺角山東街一家藥房的負責人彭先生表示，十一假期時有開店營業，但沒有內地客光顧，而全日相信只是有數千元生意額，形容為近年營業額最差的一日。

他又表示，自7月份起，該舖日常生意額只餘下四成，意味著生意跌幅高達五至六成。他又估計，近年積極開店的藥房，快將「撐唔住」，估計未來會出現多宗結業個案。

舖位投資者也認為舖市或進入漫長跌勢。盛滙商舖基金管理行政總裁李根興表示，現時市況非常差，舖位租賃市場更加惡劣，不少業主需要請求租戶留低繼續營業，坦言「希望留住租客唔好走、唔好執笠。」

他又指出，目前受到最大衝擊，是開設在核心區從事遊客生意的商店，該批商店主要售賣中高檔產品、耐用品或乾貨零售類型商品等，他估計核心購物區零售商舖生意「有排衰」，預計未來一至兩年舖租，需要回落三成至五成，若舖位轉為短租，租金更將回落七成。

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