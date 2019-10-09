理財Campus：鎖定強勢股　淡市速食胡

在反覆偏淡的市況下，炒股不炒市的策略突圍而出。近期個別不受貿易戰和香港社會事件影響的股份，繼續逆市破頂，令不少散戶心思思想追買。然而，哪隻高處未算高？哪隻高追有被綁風險？專家們教你分辨清楚。

●美團點評：次季轉賺 年內升逾倍

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中民證券(香港)研究部董事黃偉豪指，新經濟股美團的業務不受中美貿易戰和香港事件影響，加上與內需消費相關，可受惠國策。現時公司保持高收入增長，加上破頂後上方沒有蟹貨，只要基本面不變，可繼續向上試更高位，如96、97元水平。未有貨的投資者可考慮於82元水平追入。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠亦預期，美團股價還有上升空間，因公司業績逐步改善，外賣業務可繼續增長，受惠內地滲透率逐步增加。然而，股價近期有點「升過龍」，現價追有風險，一旦未來業績未如市場預期，獲利回吐壓力將很大。她建議投資者可待85元樓下才買入，目標價看95元，在區間內炒作。

●百威亞太：受惠指數效應 可再上

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黃偉豪表示，百威亞太受惠「指數效應」，包括已加入富時全球指數系列，以及今月16日起獲納入恒生綜合指數，可博中長線股價再上。不過，由於短期股價再升空間未必太大，進取投資者或可部署看好正股的衍生工具如認購證和認購期權，以槓桿增加潛在回報。離場位可定於股價跌穿31元。

陳鳳珠指出，股份再突破30元之後，已經在此水平建立支持，上望目標35元。不過她提醒，啤酒業正踏入行業淡季，加上百威近日行使超額配股權，相關股份今周五(11日)掛牌，在供應增加下，要提防股份有機會升一浸之後掉頭回落。

●雅生活服務：收購帶動股價創新高

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雅生活截至上半年的在管合約總建築面積約22.71億平方呎。陳鳳珠指，該公司透過收購合併，可快速增加管理面積，料管理費和增值服務收入得以提升。收購後的協同效應有多大仍要觀察，投資者可作較中線部署，在20元之下買入，目標看28元。

黃偉豪表示，物業管理板塊屬輕資產行業，現金流充裕，加上不少股份在近年上市，有餘錢可作收購合併，只要交易價不特別高，市場會看得較正面，因收購後令管理面積增加的優勢明顯，看好雅生活今季可試更高位，有貨投資者不用太心急離場，上望23元以上，無貨的投資者則留意能否在20元以下吸納。

●安踏體育：大行唱好 憧憬變藍籌

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安踏是內地消費股之一，陳鳳珠指近期大行唱好公司旗下FILA品牌受市場歡迎，產品有加價能力。雖然股價累升不少，但相信未見頂，加上市場炒作納入恒指成分股的憧憬(下次恒指成分股名單檢討日期為11月8日，並於收市後公布)，投資者可以考慮在65元水平吸納，目標看75元。

然而，黃偉豪則認為，儘管安踏仍然維持盈利高增長，但不建議現在買入股份，原因是體育用品涉及潮流品味，可以在一兩個季度之內逆轉，一旦產品銷情不佳，增長放緩會令估值變得更高，因此現在高追風險較大。

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●聯塑海底撈頤海具動力

中民黃偉豪指，內地為刺激經濟，增加固定資產投資。聯塑主要生產及銷售塑膠管道，兼具環保概念，更能受惠國策，預期股份再破頂機會高，若升穿8元，可把目標上移至9元。

海底撈在8月底創下37.95元的歷史高位，近日曾升至接近37元。頤海亦在同日高見49.85元創新高，近日曾升至49.75元高位。

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