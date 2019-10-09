新盤UPDATES：愛海頌開價　富豪．山峯3150萬售

踏入第四季，首個正式登場新盤終公布開價，市場料可帶動整體氣氛升溫。同時，各區高價現樓單位亦續現承接。

●愛海頌首推180伙 折實平均呎價18688元

●代理：未來新盤料低市價15%至20%開價

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，長沙灣愛海頌開價克制，相信兩房戶需求大，三房戶亦可吸引換樓客，首張價單可望沽清。他估計，未來新盤開價料低市價15%至20%，本月一手交投量料約1,500至1,800宗，較上月增加。

●代理料愛海頌可吸引投資者

美聯住宅部行政總裁布少明指出，長沙灣愛海頌開價較南昌站新盤低逾10%，而同區丰滙二手呎價亦達1.8萬元，具吸引力，料入票人士佔約4成為投資者。估計本月新盤交投量可達近2,000宗。

●尚‧珒溋首錄交易告吹個案

●富豪‧山峯分層大戶售3150萬元

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。