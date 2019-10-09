新盤UPDATES：愛海頌開價 富豪．山峯3150萬售
2019年10月09日 20:16
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踏入第四季，首個正式登場新盤終公布開價，市場料可帶動整體氣氛升溫。同時，各區高價現樓單位亦續現承接。
●愛海頌首推180伙 折實平均呎價18688元
長實集團(01113)執行董事趙國雄稱，旗下長沙灣愛海頌，首張價單推出180伙，即供最高總折扣為22%，兩房戶折實售價由721.7萬港元起，呎價14,789元起。三房戶折實售價由1,034.4萬元起，呎價14,054元起。他形容此價錢連「上水都買唔到」。價單顯示，項目首批折實平均呎價18,688元。趙指出，是次開價低同區新盤逾10至近20%，屬兩年來同區最平新盤。
●代理：未來新盤料低市價15%至20%開價
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，長沙灣愛海頌開價克制，相信兩房戶需求大，三房戶亦可吸引換樓客，首張價單可望沽清。他估計，未來新盤開價料低市價15%至20%，本月一手交投量料約1,500至1,800宗，較上月增加。
●代理料愛海頌可吸引投資者
美聯住宅部行政總裁布少明指出，長沙灣愛海頌開價較南昌站新盤低逾10%，而同區丰滙二手呎價亦達1.8萬元，具吸引力，料入票人士佔約4成為投資者。估計本月新盤交投量可達近2,000宗。
●尚‧珒溋首錄交易告吹個案
據一手銷售資訊網資料，合景泰富集團(01813)等合作的啟德尚‧珒溋，剛錄首宗告吹個案。單位為2座12樓G室，實用面積654方呎，原本於9月27日以1,718.22萬元，惟已列明為交易再未有進展。
●富豪‧山峯分層大戶售3150萬元
百利保控股(00617)位於沙田九肚的富豪．山峯，剛透過招標形式成功售出第8座2樓B單位，屬4房兩套間隔，實用面積1,625方呎，成交價3,150萬元，包括一個住宅車位，呎價約19,385元。
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