長實通過收購英國酒企Greene King

今日(9日)在集團的股東特別大會上，獲超過99%股東投贊成票通過決議。有關交易仍需待GK股東批准、接獲歐盟委員會的所需決定等才能完成。

他又稱，該公司的英式啤酒館業務穩定，有潛力「可以一路睇落去」。

他續表示，集團內部早於去年就開始討論收購GK事宜，「嗰時香港和平到不得了」，因此，收購事項與近日香港社會動盪沒有關係。

另一方面，有股東問是次交易會否讓長實股價重踏升軌？李氏指出，股價升跌要看大市，但是集團現金流理想，業務全球化分散風險，抗逆能力佳，而進行併購永遠不會抱着志在必得的心態。

事實上，GK在英國上市，收購價折合每股850便士，較收購計劃公布前的收市價溢價約51%。

消息公布後，刺激該公司股價曾一度大漲近54%，最高曾見865.8便士。該公司股價在9日早段則微升0.17%，至847.4便士。

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