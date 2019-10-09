樓價UPDATES：兆康苑放盤一日速劈40萬沽

屯門居屋兆康苑有業主放盤一天，即劈價40萬元，將單位售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●奧運站維港灣5座中層C室，間隔為三房，向西南望海景，實用面積703方呎。業主以3.5萬元放租約1個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價3,000元，以3.2萬元租出，實用呎租45.5元。

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新界區

●兆康苑O座低層5室兩房戶，實用面積434方呎，原業主一口價即劈40萬元，獲外區買家於已補價自由市場以420萬元購入作自用，實用呎價為9,677元。據了解，原業主於2016年以約289萬元入市，持貨3年多，帳面獲利131萬元。

●馬鞍山薈朗1座低層B3室，實用面積266方呎，屬開放式設計。原業主叫價440萬元放盤約3個月，由於屋苑樓齡新，加上鄰近商場，吸引區內人士議價至415萬元購入，實用呎價15,602元。原業主於2016年8月以約316.7萬元入市，帳面獲利約98.3萬元。

●屯門豐景園3座低層2室兩房戶，實用面積346方呎，有區內準新婚人士鍾情單位客廳及房間均享開揚景，加上見業主累積減價達48萬元，故以450萬元承接，實用呎價13,006元。上址2013年購入價約230萬元，期內升值220萬元。

●天水圍嘉湖山莊美湖居7座中層E室，實用面積441方呎，間隔為兩房兩廳。由於租客願一次過預繳一年租金，故業主減租500元，成交月租1.05萬元，實用呎租23.8元。若以同類型單位銀行估價約477萬元計算，回報率約2.6厘。

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