致富智庫：研究證實養狗更長壽！尤其你係...

所謂「健康就是財富」，在創富路上，也要有強健的體魄，同時有足夠的享受時光，目前就有一個秘訣。外國傳媒報道，有研究顯示，原來養狗有助主人更長壽，尤其是獨居，或是心臟病和中風倖存者！

研究首先在美國、英國、加拿大、新西蘭、澳洲，以及歐洲最大的半島──斯堪的納維亞半島，採集近400萬人數據，結果發現有養狗的人，遭受任何導致死亡的風險較沒有養狗的人降低24%，尤其心臟病發後死亡的風險大減64%。事實上，若狗主曾經歷過心臟病或中風，再次受同樣疾病而死亡的風險大減31%。

負責研究的專家指出，有養狗與沒有養狗的人有如此分別，最主要原因是一旦養狗，就會伴隨着運動量上升、減低血壓水平，以及更好的膽固醇狀況，因為主人一定要定時放狗、與牠們散步，這是心臟健康的關鍵。

研究再深入將瑞典逾33.6萬有養狗及沒有養狗、而他們又曾經經歷過心臟病或中風的人，分開觀察，結果發現，若同是獨居，有養狗的人死於心臟病發的風險低33%；死於中風的風險低27%。

若養狗的人是與人同居或有小孩，死於心臟病發的風險亦較沒有養狗的人低15%；死於中風的風險低12%。

因此，研究發現，若是獨居的人，真的建議養狗，以便每日都有運動時間，同時能減少失落感。

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