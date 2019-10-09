海航旗下CWT擬售英美及中國業務償還欠款

海航集團旗下香港上市公司CWT International(00521，簡稱CWT)披露最新債務重組的進展，包括公司擬出售其位於英國及美國的物業投資業務和中國的體育及休閒相關設施業務，以償還經修訂後的融資協議項下欠款。公司股份將繼續停牌。

CWT稱，因上述資產部分位於英美，並且受英國脫歐、中美貿易摩擦等地緣政治局勢影響，不容易識別感興趣的買家。鑑於持續或甚至愈來愈多不確定因素影響着該等市場，公司將需要考慮短期內進行出售的裨益。公司相信，基於討論的狀況，該等出售磋商部分可能達成承諾安排，並按例將該等潛在出售交易刊發公告。

另外，為改善流動資金狀況，公司亦已積極採取其他融資措施，包括但不限於與現有融資提供者維持良好關係，令彼等繼續為公司提供融資。

事緣CWT於4月時公告，未能為一項本金14億元的融資協議支付利息及費用約6,300萬元，因而出現違約，用作抵押品的若干資產被採取執法行動。

公司周三(9日)稱，經修訂及補充融資協議的到期日已自8月5日起獲延期12個月，按季付息。由於貸款延期生效，有關執法行動已終止及解除，轉移予抵押代理的任何財產已經退回。

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