夜市UPDATES：道指續漲逾百點　油價飆1%

中美重啟貿談在即，有指中國願與美達成部分協議，美股道指一度漲205點，高見26,369點後略回，最新維持逾百點漲幅，最新報26,320點，漲156點；標指報2,912點，升19點，納指報7,886點，升63點。港股夜期報25,741點，升79點，高水58點。

不過，研究機構DataTrek Research聯合創辦人Nick Colas認為，在中美未有達成貿易協議，以及全球經濟增長的信心和企業盈利改善前，標指很難再達到更高的水平。

投資者宜留意，聯儲局將於香港時間周四(10日)凌晨2時公布上月會議紀錄，料為投資者提供政策前景的線索。

歐股三大指數全線上揚，英股、德股及法股分別升0.44%、1.05%及0.63%。

土耳其軍隊開始跨境行動，進入敘利亞，地緣局勢升溫推動國際油價漲逾1%，紐約期油及布蘭特期油高見53.59美元及59.28美元。

【21:35】有報道指，中國對於與美國達成局部協議抱開放態度，加上憧憬聯儲局再減息，美股周三(9日)早段反彈，道指漲196點，至26,360點；納指漲72點，至7,896點；標指漲21點，至2,914點。

Odeon Capital分析員Dick Bove預期大型銀行上季業績正面，尤其看好花旗和摩根士丹利。花旗股價早段升0.89%，至66.99美元；大摩股價早段升0.93%，至40.19美元。

牛仔褲品牌Levi Strauss(Levi's)第3季純利按年跌4%至1.24億美元，扣除部分項目後每股盈利31美仙，仍勝市場預期的24美仙，但美國業務未見起色。Levi's股價早段跌0.76%，至18.815美元。

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