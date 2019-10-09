緊張升級！土耳其入「敍」　傳當地銀行托貨幣里拉

外國傳媒報道，土耳其總統埃爾多安周三(9日)表示，土耳其軍隊開始跨境行動，進入敍利亞，軍事行動針對的是伊斯蘭國和庫爾德軍事組織YPG和庫爾德工人黨。

另有一位匿名官員表示，土耳其先遣部隊周三通過邊境的兩個地點進入敍利亞，準備發起更大範圍的攻勢。

隨着土耳其部隊跨越邊界進入敍利亞，準備發起全面進攻，土耳其貨幣里拉回吐升幅，該國國有銀行通過賣出美元，以支持匯率的努力面臨考驗。有4位消息人士透露，土耳其國有銀行在每美元兌5.84里拉水平左右賣出美元。其中兩人透露，這些銀行周一和周二購入了價值約10億美元的里拉。市場開始憂慮該國是否有足夠外匯儲備支持里拉。

目前美元兌里拉徘徊5.84水平。

由於擔心土耳其和美國將圍繞前者在敘利亞的計劃而陷入新的外交危機，里拉周一(7日)創出8月初以來最大跌幅。美國總統特朗普威脅，如果土耳其有任何他認為「越界」的行為，將「毀滅」其經濟。

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