【財經評論】旺區商舖空置增　經濟寒冬愁煞人

剛過去的長假期，本應是零售旺季，但今年卻不一樣。香港社會持續出現極端動盪，各大商場落閘，交通受阻，街道人流稀疏，旅客杳然。旺區商舖空置驟增，情況慘不忍睹。經濟正步入極地寒冬，商界悲觀情緒揮之不去。若情況未有改善，預計聖誕新年過後，商店將現大規模執笠潮，經濟蕭條，香港人正經歷回歸以來最恐怖的一場噩夢！

自六月以來，社會暴力事件沒完沒了。十一長假，香港街頭示威處處，大型商場重門深鎖，鐵路停駛令全港變了死城，市民既沒有心情亦沒有膽量出街消費。本來好端端一個旅遊之都，弄得大型展覽、比賽盛事，一個一個被取消。不少地區就香港旅遊安全發出警示，致令遊客量暴跌。單是內地十一黃金周首六日，訪港旅客按年大跌逾半，創九年新低。

再看昔日熙熙攘攘的銅鑼灣及旺角黃金地段，零售商舖生意大跌，以旅客為主的商舖經營壓力尤大，不少藥房及鐘錶店等不到租約屆滿先行結業。業主收回舖位後重新招租，減租幅度動輒是雙位數字。部分業主更要減租留客，免得丟空。事實上，商舖租值急降將拖低物業估值，一旦經濟再差下去，爆發大規模斷供，隨時觸動銀行神經，向借款人提出收回貸款要求，潛在的連鎖負面影響不容輕視。

所謂「一榮俱榮，一損俱損」。零售業正處歷史上最差時刻，即使業主肯減租，只怕仍難扭轉大量空舖情況。雪上加霜的是，現今科網年代，傳統的實體店經營模式挑戰重重。今次零售業災情慘淡，勢必加速消費模式轉變。

更令人擔憂的是，本地市民對前景悲觀，消費傾向審慎；中港兩地矛盾加劇，內地遊客消失，肥水流向別人田。結果不獨是商界利益受損，基層市民亦因為經濟差而受累，隨時飯碗不保。政府稅收下滑，長遠如何維持社會福利和推動經濟發展，實乃疑問。

零售業急速敗壞，反映市場需求劇變，經濟前景堪憂。當年「沙士」百業蕭條，可疫情過後兩地經貿更緊密連繫，經濟得以迅速復原。但今次不同，政治鬥爭見不到盡頭，法治、安全、和諧、共融的社會不再，營商環境今非昔比，離開了的資金和人才未必重來。

奈何港府失德，積弱無能，百事不成。這次經濟倒行，恐非普通的周期性調整，而是一地命運興衰的轉捩點。寧為太平犬，莫做亂世人，這種哀痛，如今香港人當有深切體會。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。