最強蘋果分析師：5G版iPhone料明年第三季登場

iPhone 11系列初銷售反應較預期理想，令蘋果公司(Apple Inc.)有信心加快新機推出的步伐。被稱為「地上最強蘋果分析師」的天風證券分析師郭明錤，就在其最新的報告中預測，入門級的iPhone SE2及5G版iPhone，將陸續於明年第一季及第三季登場。

郭明錤指，明年第一季，Apple可望推出 iPhone SE2，以及Apple可望推出 iPhone SE2，以及備有ToF(Time-of-Flight)測距鏡頭的新款iPad Pro；其中 iPhone SE2 將用上A13晶片及類似iPhone 8的機殼，售價將比目前全系的iPhone 11還要低。

明年第二季亦可望推出新款MacBook，以及與其他品牌合作開發的AR頭盔。

至於市場一致期待的5G版iPhone，料將於明年第三季推出。該機型不但支援5G網路，而機殼亦比現在的iPhone 11 Pro更精巧及技術更高，預計售價亦會登上iPhone系列之頂。

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