金曹　恒指十月PUT愈做愈低

恒指多了每周期權，走勢比較飄忽，結果9月20日每周期權結算價是26,480，跌穿了9月4日因撤回逃犯修例急升995點的恒指收市價26,523點，大概也表示好友挾倉未能成功。果然，9月結算回到25,949，而10月4日每周期權托住25,926結算，夜期因港府推出禁蒙面法而下跌，之後最低見過25,566，已經非常接近9月3日恒指收市價25,527，表示投資者認為香港局勢難言好轉。

本來，憧憬美中貿易談判會有進展可以托住恒指到26,500水平，但事實表明，寧信市場成交勿信特朗普講話。如果相信佢9月中所講會有臨時協議，或談判進展很好之類，肯定中招。因9月20日特朗普又反口，「我們尋求達成一個全面協議。我們不尋求部分協議。」

外媒報道指，最近白宮對封殺中國公司愈來愈感興趣，一些政府官員稱這是一項首要任務。最近見到期權愈做愈低，十月PUT多部署在24,000至24,600區間，而CALL則是26,400至26,600。估計10月11日美中貿易談判難有協議，市場風險升溫，恒指收市若跌穿25,528及引伸波幅高於20是走勢持續向下的警號。

2019年中，全球經濟因貿易戰有下跌趨勢，加上內地手機遊戲上架需要通過審查，騰訊的高速增長受到懷疑，投行調低盈利增長預測，40倍的高PE已成為歷史。大行雖多維持「買入」評級，但一年目標價多被調低，花旗將目標價降至429元，折合30倍預測市盈率。但騰訊始終在中國人工智能、雲端服務、及手機支付服務等領域，具有非常大的增長潛力，估計可穩守3萬億元市值或大約300元，就算調低到24倍PE，一九年最壞打算是284元。以每年10%較低的增長推算，至2021年底，股價仍可見344元(284元 x 1.1 x 1.1)。

所以，雖然壞消息多，但估計騰訊跌穿300元之後會有強勁買盤支持，有買貴無買錯。

期權及程式交易專家 金曹

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。