林嘉麒 中美金融戰硝煙味漸濃

中美貿易談判代表將於今明一連兩日於華盛頓見面。事前，消息變化大，特朗普上周一度放風認為可達成貿易協議，利好美股走勢。明眼人知悉是特朗普自圓其說，屬於談判博弈的伎倆。美股升，港股未算有太樂觀反應。周三，一度樂觀的情緒又再改變。據報，中方代表團對本周高級別貿易磋商期望有限，在華盛頓行程將縮短一日。

上月有傳美國官員考慮強制中資公司在美國交易所除牌，儘管已經否認，但有消息指，在否認後數小時，白宮就召開數場會議，包括政策協調會議，討論限制資金流入中國，最終範圍縮窄至限制政府退休基金投資中國股票。再者，當局認為中國公司納入指數成分股，對美國投資者有重大風險，現正討論如何審查指數編製公司。

事實上，將中國股份剔出投資範圍在過程上需要法律基礎，日後或會有更多消息關於美國加強對中國企業的投資風險的意識。加上，有美方官員認為美國上市的中資公司如果沒有遵守當地的證券法，就應該勒令除牌等。未來一旦中美矛盾加深，金融事件壁壘或加大投資者避險情緒。儘管現時言之尚早，惟未來投資要額外留意。恒生指數現處於橫行整固狀況，面對壞消息時，可保25,600點；有好消息，也未突破26,100點。市場或在期待中美貿易團最新消息，恒生指數之後悶局方可破。

10月另一焦點，是美國息口變化。日前美國聯儲局主席鮑威爾表示，美聯儲將恢復購買美國國債，以避免貨幣市場重演近期出現過於動盪狀況。相信這與9月18日美國回購利率大幅上升有關。當日筆者曾表示，隔夜回購利率急升有古怪，及後聯儲局就展開了起一連4日，每日繼續投放至少750億美元的隔夜回購，同時投放14天期回購，每次至少300億美元，當時宣布直到10月10日，再作決定。以鮑威爾言論來看，恢復購買美國國債，加上投放資金計劃今日到期，或證明當日推測美國銀行超額準備金不足的情況，觸動了聯儲局的情緒。

有外國分析員認為聯儲局從市場上購買了這些證券是「軟式」量化寬鬆。或有部分投資者認為是新一輪QE，惟上面已陳述這資金投放是增加市場短期資金，而且鮑威爾也強調絕不應該把資產負債表因為準備金管理目的出現的擴大，與在金融危機之後實施的大規模資產購買計劃混為一談。所以要炒QE重臨，未免想太多了。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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