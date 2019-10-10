古勝 內銀股成托市工具
2019年10月10日 00:21
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(中新社圖片)
中美貿易高級別談判在即，市場觀望氣氛轉濃。其實恒指近幾日都係早段市況較波動，午後就冇聲冇氣。以昨日為例，昨日全日高低波幅210點，全日跌210點報25,682點，主板成交754億元，睇個勢似係大戶想撐住個市，但又撐唔住咁款！
此外，近期有個較值得留意的現象，就係避險股冇乜避險功能之餘，資金撐市幾乎淨係押注落內銀股身上，就連作為中資金融股一員的內險股，睇落都唔多對路，更加唔好講香港業務比重較重的板塊，咁係咪暗示港股仲有排衰，經濟遲遲都未見底？
講真，多個國際評級機構先後下調香港主權信貸評級及前景，加上作為貼地的香港人，相信大家都睇得到現時「衣、食、住、行」四大方面都受影響，簡單地好似港鐵(00066)連車站都閂埋，咁小市民點出街食飯同買衫？就算出到街，都驚返唔到去同人身安全啦！住方面，樓市前景就更加唔使講，除一手樓較硬淨外，二手樓市錄得愈來愈多的大幅減價個案，以及部分舊樓重建區的放售價開始回軟，多少反映樓市投資者對後市取態。
所以話，港鐵與領展(00823)股價近期反覆下跌並非無因，而係正正反映投資者心水有幾清。前者大股東雖為政府，但管理質素有目共睹，加上無論鐵路項目收入，還是物業發展項目收入前景都唔樂觀，投資者自然先沽為敬；至於後者方面，就算話旗下商場多為民生消費為主，但整體樓市及租金下調趨勢開始，加上以往變賣商場等招數不再，估值難免被市場重估，所以都係博唔過。
至於內銀股方面，就算近期股價叫做硬淨，但一來唔知貿易談判係咪真係有好消息；二來在經濟底子轉弱下，人民幣貶值趨勢難以逆轉，影響實際收入；三來內銀作為百業之母，經濟增長放緩，自然盈收大受影響。加上近幾日股價似乎係撐住居多，而一向行得最慢的中行(03988)昨日升幅就大過建行(00939)及工行(01398)，單單這點就已經睇唔通啦！所以股價唔跌並不代表會升，轉個頭睇，如果貿易談判有好消息，投資氣氛改善，都應該直接炒內地券商股，而非內銀股啦！
東方產經專欄作者 古勝
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