古勝　內銀股成托市工具

中美貿易高級別談判在即，市場觀望氣氛轉濃。其實恒指近幾日都係早段市況較波動，午後就冇聲冇氣。以昨日為例，昨日全日高低波幅210點，全日跌210點報25,682點，主板成交754億元，睇個勢似係大戶想撐住個市，但又撐唔住咁款！

此外，近期有個較值得留意的現象，就係避險股冇乜避險功能之餘，資金撐市幾乎淨係押注落內銀股身上，就連作為中資金融股一員的內險股，睇落都唔多對路，更加唔好講香港業務比重較重的板塊，咁係咪暗示港股仲有排衰，經濟遲遲都未見底？

東方產經專欄作者 古勝

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