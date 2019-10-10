彭偉新　TCL電子反彈勢頭可延續

港股整體走勢仍然會繼續受到資金流向所影響，尤其是近日港股每每在外圍股市下跌期間，整體走勢反而有較顯著的回穩，尤其恒指在過去兩周期間，當向下跌穿自8月由低位24,899點開始形成的反彈升幅的61.8%回調目標位25,840點，均能走勢轉為回穩，而未有大幅度的下跌，反映出投資者暫時對後市並不太過悲觀。

加上，港股在最近的反彈期間雖然成交額並非太大，但仍然繼續錄得資金流入，即使規模並不太大，仍然反映出港股短期走勢可以企穩。不過，中美貿易談判的樂觀情況有減弱的情況下，若果恒指最終向下跌穿25,840點的話，恒指仍然有機會回調至8月時的低位24,899點，甚至返回去年10月份低位24,540點。

集團股價於今年1月曾跌至2.87元後明顯作出反彈，曾升破所有的移動平均線，升上高位4.88元後見阻力，當股價跌穿所有的移動平均線後，曾跌至3.05元後作出反彈，雖然股價未能收復回調幅度的61.8%，升上4.19元後作出回調。不過，股價未有失守250天線外，RSI亦未有失守30便開始作出反彈。預期股價仍可以繼續反彈，股價有機會升破之前高位4.80元，建議可在3.80元買入，若股價跌穿3.50元請先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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