東方日報B1：大摩嗌沽滙控恒生　踩東亞股價最差再冧45%

香港經濟放緩、利率低企、預期信貸損失上升，及市場競爭加劇，為大摩看淡香港銀行業的原因。該行指，大型銀行將無法維持股東回報率平均超過20%水平，預計未來三至五年銀行收益將受壓，故調低今年及未來數年盈利預測，並不再維持行業展望「與大市同步」。

近期數據顯示香港經濟增長步伐放緩，大摩指，若情況持續，將增加貸款損失，而美國減息亦拖累港元拆息，影響香港銀行淨息差表現。滙控尤受香港及英國於今年下半年及明年信貸成本增加影響，預測其信貸成本倍增，儘管滙控股息率可支持股價表現，但估值仍過高。

摩笛發功拖累銀行股周三(9日)普遍下跌。其中，滙控目標價遭下調近三成至51元，為全城最淡。滙控股價跌0.6%，報58.1元。恒生目標價亦遭削兩成至140元，應聲挫3.27%，報159.8元，為第二大跌幅藍籌股。

此外，東亞銀行同樣被大摩唱淡，目標價更遭狠削21.05%至15元，維持「沽售」投資評級。東亞股價周三大幅下跌4.52%，收報18.16元，創逾十年新低。

大摩解釋，東亞銀行在內地的民營企業及個人業務方面均承擔重大風險，今年上半年因應商業房地產項目出現的大幅虧損，反映其貸款風險，而且該行仍積極發展內地零售銀行業務，雖然短期或有助盈利，同時卻成為未來的風險。

大摩預期基本情景下，東亞盈利低企，反映為股東創造回報的股東回報率僅6.5%，維持長期增長率僅2%的預測，熊市情景下，料東亞受信貸成本拖累，股東回報率低至5%，估值跌至0.4倍市帳率，意味股價見10元，較現價有44.93%下跌空間。

虛銀若要突圍而出，必須以市場具競爭力的息率吸納首批存款。大摩認為，消費者普遍存有惰性，估計實際轉移存款的步伐逐步放緩，在最理想的估算下，未來四至五年虛銀於存款市場市佔率少於約3至4%。倘若虛擬銀行的格價水平極具競爭力，大型銀行利潤會加速收縮。

香港股票分析師協會主席鄧聲興指，香港經濟有機會陷入衰退風險，百業之母的銀行業敏感度最高，大行看淡前景屬正常。儘管他相信「衰極有個譜」，但對其前景仍未言樂觀，銀行股非投資首選。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。