莫開偉　經濟數據提振A股人氣

國慶節過去了，很多人關心節後A股走勢，因為今年以來A股走勢總體處於低迷狀態，讓很多投資者牽腸掛肚，甚至對A股充滿抱怨，期望節後A股走出一波比較好的行情來提振投資者信心。

或許，不少投資者依然對節後A股走勢不看好，認為A股節後會繼續沿襲節前行情，讓投資者失望。但筆者並不這麽認為，結合當前的客觀經濟形勢，覺得節後A股行情反彈概率較大，甚至有可能來一波比較好的行情，讓一些投資者從中賺取收益，或者解套。

這麽判斷並非隨意杜撰，更不是曲意迎合監管當局的意圖，而是由於客觀經濟環境的某些因素助成的。從當前看，有如下幾大因素會催生A股市場反彈。

當前內地經濟數據有所好轉，9月份中國製造業PMI為49.8%，比八月回升0.3個百分點，其中大型企業PMI為50.8%，較上月提高0.4個百分點；9月財新中國製造業PMI為51.4%，較八月上升1個百分點，為2018年3月以來的新高，並且是連續第3個月回升，這表明內地經濟總體走勢有所回暖，有利於提供A股人氣指數。

從國際經濟金融形勢來看，雖然長假期間全球股市大幅震盪，整體跌幅不大，對於節後A股不會形成太大的影響。隨着穩增長利好政策的逐步兌現以及外資不斷流入A股，市場4季度有望繼續回升，這樣會誘導不少投資者關注低估值藍籌股和優質成長股，對提振A股人氣帶來較大的拉升力。

由此，對於10月的市場表現毋須過於悲觀，預估10月超跌反彈的概率較大，至於反彈能否貫穿整個四季度，依然不能過於肯定，因為貿易戰仍然存在不穩定性，儘管市場預期較低。同時，核心消費股和科技股三季報仍然不錯；市場對於經濟的悲觀預期有所好轉；寬鬆政策已進入了不會更差的預期階段，專項債的提前發放可能會在10月初步兌現。這一切都表明，A股情勢尚不十分明朗，但總體走勢應該是向好，投資者可以期待。

中國地方金融研究院研究員 莫開偉

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