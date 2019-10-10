梁志麟　投資英國　有危便有機

政局不明朗繼續困擾本地資產市場，海外情況亦不相伯仲。其中，脫歐問題困擾英國多時，至今仍未見有任何突破迹象。雖然英國最高法院日前裁定首相約翰遜關閉國會的決定違法，但裁決結果不見得對脫歐進程有任何幫助。

國會復會後，相信會加快表決法案，確保脫歐方案必須先經國會授權，各大在野黨甚至醞釀對約翰遜提不信任動議。

不過，即使國會通過不信任動議，約翰遜政府仍有14天時間嘗試再爭取信任投票；若有國會議員在此階段能組成政府，約翰遜便要下台；若14天內無法組成政府，則要舉行大選。

約翰遜絕對有能力拖延上述議會程序至10月底脫歐死線以後，而且各個在野黨的脫歐立場南轅北轍，例如自由民主黨跟脫歐黨的立場完全對立，要組成聯合政府的難度甚高。

雖然約翰遜近期的作風備受媒體批評，甚至有媒體形容他為英國版特朗普，但他領導的保守黨支持度不跌反升。根據民調機構YouGov的資料顯示，保守黨的支持度由年中的17%上升至32%，而反對派工黨的支持度，卻只是由19%微升至23%。因此在民意的支持下，約翰遜非常樂見英國提早大選。

相反，工黨日前通過黨魁郝爾彬的「佛系」脫歐策略，即不急於推動第2次脫歐公投，及不表態支持留歐，直至大選後再作決定。如此模糊不清的脫歐立場，勢必加劇黨內分裂，支持度亦可能進一步下降，導致在野黨的支持度更為分散。

上述的政局發展顯示，首相約翰遜或保守黨的地位可能較外界想像中穩固，而約翰遜曾明言「寧願死也不推遲脫歐」，雖然這說話可能只是政治伎倆以凸顯自己的強硬立場，但散戶不可排除約翰遜或冒着法律風險硬推10月底脫歐。

面對政局發展前景不明朗，筆者建議投資者採取靜觀其變的手法，始終這段時間不論股匯均將會受到消息，以及市場情緒影響。不過，無論最終是硬脫歐或軟脫歐，筆者對於英國的前景仍然樂觀。軟脫歐固然是完美大結局，但即使硬脫歐，相信政府及央行亦很大機會推出刺激經濟措施。

雖然有人擔心脫歐後英國出現大量職位流失，但在這段動盪不安的時期，當地就業市場卻非常強勁，整體經濟更勝於很多歐盟國家，似乎脫歐的衝擊不比想像中嚴重。而且，筆者深信一句名言「就謠言而買，就事實而沽(Buy the rumor sell the fact)」。當脫歐塵埃落定，英國資產價格就會回升。

因此正所謂「有危便有機」，縱使英國政局不明朗，但該國的價值非一般國家輕易取代。香港的情況亦相似，縱使近期的政局問題困擾消費及投資意欲，但我們的法治、金融體系及稅制等仍有一定優勢，加上香港人過去幾十年經歷了多少的起跌仍然屹立不倒，願各位於危機中仍有一絲信心。

交通銀行香港分行策略師 梁志麟(作者沒有持有上述股票)

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