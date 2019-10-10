楊俊文　逆水行舟股份買少見少

人民幣一步步走弱，顯示出中美貿易戰兩敗俱傷。其實，明眼人一早就知中美貿易戰所謂談判徹頭徹尾都只是一場演出。實實在在開戰已一年多，談判目的只為損害對方和減低被對方傷害而已，最近美股都走弱，距離高位約5%，主要是美國經濟已開始反映雙方損失。中方則一直以人民幣貶值去淡化關稅威力。

最近半年表現最好的是債市，絕大多數跟隨美國10年期債息回落，現時10年期美債孳息大約1.5%水平，但在美息再跌空間愈來愈小下，債市的投資價值同樣將會縮減。短期大量流入債市的資金亦減弱。變相三大投資，商品、股市、債都不是太吸引。反映了全球大放水，但回報都很低的慘淡局面。

最後，每星期都不得不提的是，現時港股指數並未反映香港極度嚴峻的經濟風險。投資者還是要保本為上。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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