溫灼培　倘延脫歐　鎊匯仍難越1.25

英國傳媒報道，歐盟可能會接受上周由英國首相約翰遜所提出，暫時把北愛爾蘭留在歐盟以換取英國可作順利脫歐的方案。根據有關方案，北愛在2020至2025年期間(日子可能更長視乎日後英國與歐盟商討)將繼續留在歐盟內。正為此因，所以日後北愛將不用與愛爾蘭之間建立關卡。相反，北愛日後反而要與英國之間設立關卡。到了2025年，北愛人民將有權投票選擇留在歐盟市場，還是棄歐盟轉跟英國。

北愛作為英國的一部分，貨物往來英國竟要經關卡。這明顯是有點奇怪，予人一種北愛已不屬於英國的感覺。但在此我們不談這問題。相反，只集中討論一旦歐盟又或英國國會接受了上述脫歐方案後的情況。假使上述方案被接受，即英國將會在有協議之下脫歐，這對英鎊是好還是壞呢？很難說，還是看更多細節。重點在於英國是否會離開歐盟的單一市場。如果英國最終是會離開歐盟單一市場，就是有協議離開，筆者也會全面看淡英鎊。

相反，如英國脫歐後仍保留在單一市場內，筆者會全面看好英鎊。現在我們基本上未有這樣資料可作分析。但有一點幾可肯定，既然雙方已有了初步方案，為了進一步傾談，料約翰遜將會延本月底的脫歐期限。料單是這一轉變可為英鎊帶來小程度上的刺激，但料英鎊1.25美元阻力仍然龐大。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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