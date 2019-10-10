艾雲　微軟改革　再攻手機市場

早已退出手機市場的微軟，上周發表Surface Duo，廠方雖不以手機形容該產品，但其卻是運行Android系統的商務流動裝置。不再硬推流動版的Windows，就是微軟最大的態度改變。

微軟Windows Mobile系統在2007年紅極一時，帶旺HTC從代工廠變成自家品牌。該平台甚至跟當時的PalmOS分庭抗禮。不久後受iOS和Android衝擊，市佔率節節敗退。

為了拯救市場，微軟曾推出Windows Phone系統，還收購諾基亞手機業務，堅持產品要採用Windows Phone，2016年推出最後一部智能電話後，整筆收購要撇帳報銷。當時曾推為平板電腦而設的Windows RT，結果草草收場。

無論Windows Phone手機和Windows RT平板，失敗在於欠缺生態系統，不能吸引開發商加入，程式商店選擇有限，難引起消費者興趣。

吸收教訓後，微軟最明顯改革是在iOS和Andorid上推出Office軟件，連公共雲平台支援開源系統Linux，近期把Linux核心整合至Windows 10內。

Surface Duo與Google合作把系統與硬件優化，適合在雙螢幕上執行，更設完整Google Play服務，跟一般Android裝置一樣，擁有上百萬流動程式選用。與其自己由零開發，不如直接加入現有的龐大生態。

微軟的開放態度，由納德拉2014年接任行政總裁開始轉型，去年登上全球最高市值公司，至今保持市值1萬億美元。

微軟近月邀請自由軟件之父Richard Stallman到微軟研究院演講。他要求微軟收回2000年時對開源社群的惡毒攻擊，包括Linux是癌症、開源碼摧毀知識產權等，更建議微軟在GNU GPL下開源Windows。如果做到這點，相信微軟真心擁抱開源。

艾雲

在財經界打滾多年後，投身資訊科技行業成為i世代。

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