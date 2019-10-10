美股收市：道指升181點　蘋果公司漲逾1%

投資者對本周四開始的中美貿易談判仍感樂觀，美國股市收市上漲。道指收報26,346點，升181點或0.7%；標指收報2,919點，升26點或0.91%；納指收報7,903點，升79點或1.02%。

科技股普遍做好，蘋果公司獲大行唱好，股價收漲1.17%；亞馬遜及Facebook均升約1%。不過，Netflix全日跌1.18%；召車平台Lyft和Uber分別下跌1.19%和0.72%。

Odeon Capital分析員Dick Bove預期大型銀行上季業績正面，尤其看好花旗和摩根士丹利。花旗股價收市升1.57%；大摩股價亦升1.56%。

較早前彭博引述熟悉中美貿易談判的官員表示，雖然美國最近將多家中國科技企業列入黑名單，但中國仍對達成部分貿易協議持開放態度。

該官員指，只要美國總統特朗普不再徵收對華關稅，中國準備接受部分貿易協定，而北京將提供非核心的讓步，例如以購買農產品作為回報，但不會在兩國的核心問題上糾纏。

對於後市，研究機構DataTrek Research聯合創辦人Nick Colas認為，在中美未有達成貿易協議，以及全球經濟增長的信心和企業盈利改善前，標指很難再達到更高的水平。

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